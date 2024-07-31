Эксперт по рынку табака Королев заявил, что каждая восьмая пачка сигарет в России является контрафактом

По словам эксперта по рынку табака Максима Королева, одна из восьми пачек сигарет на отечественном табачном рынке является немаркированным контрафактом, тогда как десять лет назад доля нелегальной табачной продукции составляла менее 1%, и объем нелегального рынка сигарет в нашей стране продолжает увеличиваться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что методика оценки нелегального табачного рынка в нашей стране выглядит так: эксперты собирают пустые пачки от сигарет и проводят уличные опросы, обменивая пачки прохожих на новые, позже их исследуют, а полученный процент немаркированных пачек от общего объема собранного материала и становится показателем объема нелегальной табачной продукции на рынке.

По мнению эксперта, значительная доля нелегальной табачной продукции, которую можно встретить в России, – это легально произведенные брендовые сигареты из стран ближнего зарубежья: Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии. Качество у данной продукции в целом безупречное и претензий к нему нет, однако российский налог на нее не уплачен, поэтому такую продукцию можно считать нелегальной.

Он подчеркнул, что тем не менее нарваться на контрафакт в крупных розничных сетях практически невозможно, однако в маленьких несетевых магазинах или в рыночных палатках встретить «паленые» сигареты вполне реально. Любая легальная точка, торгующая сигаретами, является фильтром контрафактной продукции.

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