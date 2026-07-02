В РСА допустили рост средней цены полиса ОСАГО на 8,9%

По его словам, в крупных городах с высокой долей иномарок — Москве и Санкт-Петербурге — рост может быть выше, около 10%. В регионах с преимущественно отечественным автопарком увеличение будет меньше. Он подчеркнул, что рост будет неравномерным: сильнее всего изменения затронут автомобили ушедших из России марок, где чаще используются неоригинальные детали.

Новый порядок формирования справочников утвержден Центробанком и вступает в силу с 11 июля 2026 года. Однако обновленные справочники появятся только 19 сентября, и именно с этой даты изменения отразятся на выплатах. Согласно новым правилам, при определении средней стоимости запчастей не будут учитываться цены аналогов, если они дешевле оригиналов более чем на 70%. Средняя стоимость расходных материалов будет рассчитываться без скидок, а расходы на одноразовые детали (уплотнители, наклейки) страховщики будут включать в ремонт полностью, тогда как сейчас действует лимит в 2% от стоимости запчастей. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет примерно на 10%. Уфимцев уточнил, что рост стоимости самих полисов будет более скромным — около 5–6%.

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