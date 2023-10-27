Вакансии Главгосстройнадзора Подмосковья представили на всероссийской карьерной ярмарке
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Вакансии Главгосстройнадзора Подмосковья представили на всероссийской карьерной ярмарке от Фонда ДОМ.РФ. В мероприятии приняли участие специалисты отдела государственной гражданской службы и кадров ведомства.
Так, в ведомстве открыты вакансии инспектора надзора за строительством и специалиста по работе с застройщиками.
Работа в ведомстве ведется с использованием планшетов, видеорегистраторов, квадрокоптеров и мобильных сервисов.
Ранее сообщалось, что практика подмосковного Главгосстройнадзора вошла в десятку лучших цифровых практик года.