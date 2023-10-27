Вакансии Главгосстройнадзора Подмосковья представили на всероссийской карьерной ярмарке от Фонда ДОМ.РФ. В мероприятии приняли участие специалисты отдела государственной гражданской службы и кадров ведомства.

Так, в ведомстве открыты вакансии инспектора надзора за строительством и специалиста по работе с застройщиками.

Работа в ведомстве ведется с использованием планшетов, видеорегистраторов, квадрокоптеров и мобильных сервисов.

Ранее сообщалось, что практика подмосковного Главгосстройнадзора вошла в десятку лучших цифровых практик года.