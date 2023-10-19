Практика Главгосстройнадзора Подмосковья вошла в ТОП-10 цифровых практик года

«Комплексный цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности», разработанный Главгосстройнадзором Подмосковья, вошел в ТОП-10 цифровых практик года в рейтинге Министерства экономического развития России.

Отмечается, что Агентство стратегических инициатив «Смартека» и Минэкономразвития России сформировали список 10 лучших цифровых практик по направлению «Коммуникации, связь и цифровая экономика» за 2023 год для тиражирования в регионах страны.

Известно, что от Московской области в список вошли 4 решения, в том числе «Комплексный цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности», запущенный в регионе в мае 2022 года для цифровизации процессуальной коммуникации между бизнесом и контрольно-надзорными органами, а также сокращения сроков такого взаимодействия.

С момента запуска сервиса по запросам контролируемых лиц проведено более 2800 профилактических мероприятий, среди них 1599 консультирований, 1112 профвизита и 96 самообследований. Записаться на профилактическое мероприятие можно через заявку в электронном виде, выбрав мероприятия в цифровом календаре.