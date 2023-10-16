«Валюту ждет снижение»: названы опасности инвестирования в юани

Валюта Китайской Народной Республики — юань — растет вместе с долларом. В то же время россияне потеряли возможность вкладывать свои деньги в американскую валюту.

На этом фоне у многих возникает вопрос, выгодно ли инвестировать в китайскую валюту. Однако, как пояснила экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, юань раскрывает себя с довольно невыгодной для населения стороны и идет вверх.

«Явление довольно противоречивое, потому что с одной стороны оно должно быть обусловлено наибольшими показателями товарооборота за все время взаимодействия России и Китая, растущим экспортом и импортом и новыми совместными долгосрочными проектами двух стран», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С другой стороны, продолжила собеседница, несмотря на все это, юань все еще очень зависим от американской валюты и показателей мирового рынка.

«Но как и в случае с долларом, все принимаемые решения направлены на долгосрочные перспективы и, по прогнозам аналитиков, китайскую валюту в четвертом квартале, вероятнее всего, ждет снижение. Наиболее смелые прогнозы дают паре юань-рубль — 12 рублей», — добавила профессор.

Ранее эксперты рассказали, в какой валюте хранить деньги россиянам накануне ожидаемой инфляции.