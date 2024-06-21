«Ведомости»: количество выдаваемых в РФ кредиток сокращается второй месяц подряд

Согласно информации НБКИ, количество выдаваемых российскими банками новых кредитных карт сокращается уже 2-й месяц подряд. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на организацию.

В материале указывается на то, что в марте граждане России открыли более 2,3 миллионов кредиток. В следующем месяце их число сократилось почти на 0,9%, а в мае – еще на почти половину процента.

Сократился также и общий объем лимитов по картам, составлявший 242 миллиарда рублей в апреле и снизившийся до менее чем 235 миллиардов. Сокращение составило почти 3%, подчеркивается в публикации.

Ранее бизнесмен Ким Дотком посоветовал продавать американские доллары, акции и облигации из-за скорого коллапса США.