«Вероятность отказа высока»: выяснилось, чего нельзя делать перед подачей заявки на кредит

Рассылка заявок на кредит сразу в несколько банков кажется хорошей стратегией, чтобы не терять время на заполнение анкеты в каждой отдельной организации. Но, пояснила экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная, именно это и может привести к отказу.

По ее словам, при каждом запросе на получение кредита банк обращается в бюро кредитных историй для того, чтобы оценить кредитоспособность заемщика.

«Если банки видят множество запросов от различных кредиторов за короткий период времени, данный факт может быть расценен как признак финансовой нестабильности или попытки получить множество кредитов, причем одновременно. В данном случае вероятность отказа со стороны банка в предоставлении кредитных средств достаточно высока», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, добавила она, большинство кредитных организаций стремятся избегать ситуации, когда заемщик берет кредиты сразу в нескольких банках одновременно.

«За этим фактом стоит высокий риск, связанный с невозвратом долга заемщиком. Поэтому, если банк видит, что вы подаете заявки в несколько мест одновременно, он может решить, что вы уже имеете обязательства перед другими кредиторами, а это большой риск. Поскольку банк не может проверить свои подозрения относительно вашей платежеспособности и понять, почему вы прибегаете к оформлению большого количества кредитных заявок, ему легче отказать», — подытожила она.

Ранее экономист раскрыла, что будет с ключевой ставкой.