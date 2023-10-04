«Вкусные» предложения: выяснилось, почему россияне массово отказываются от наличных

В России начал сокращаться объем наличных на руках граждан. Об этом гласит статистика Банка России, пишет РБК.

Устойчивый тренд

Как отмечает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, объем наличных стал сокращаться уже с 2022 года. Причина этого — «вкусные» банковские предложения.

«Граждане, видя повышенные процентные ставки по вкладам, предпочитали воспользоваться предложениями банков, чтобы сохранить свои средства и получить определенные доходы», — пояснила Ермилова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Высокие ставки

Сейчас, продолжила экономист, сокращение наличности на руках происходит именно поэтому.

«В связи с повышением ключевой ставки ЦБ банки уже несколько месяцев предлагают увеличенные проценты по депозитам, и это вновь привлекает клиентов. Это позволяет сохранить средства, а также зафиксировать более высокие ставки на долгосрок, поскольку есть предложения с повышенными ставками на два-три года. Это хорошее предложение, поскольку есть вероятность того, что через несколько лет ставки будут значительно ниже», — уточнила экономист.

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