«Поможет заработать»: выяснилось, как спасти накопления от скачков доллара

Стоимость одного доллара на бирже выросла до 100 рублей. Но как рассказала бизнес-консультант Татьяна Чибиняева, к сожалению, доллар все еще является самой главной мировой резервной валютой.

По словам эксперта, Россия пока еще ориентируется на американскую валюту.

«Буквально вчера цены на нефть чуть-чуть припали, и опять до 100 долларов у нас вырос курс. Очень низкий курс доллара нам тоже не нужен, потому что нам необходимо пополнять бюджет, и у нас идет масса дополнительных расходов, в том числе военных», — отметила Чибиняева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Банк России старается влиять на эту ситуацию, поэтому ставка рефинансирования сейчас достаточно высокая и, когда ЦБ ее установил, курс начал падать.

«В перспективе года-двух, пока в мире курс доллара так сильно не ослабел, наиболее выгодно хранить деньги в валюте. Но у нас сейчас валютных депозитов не существует. Мы положили доллары, а можем забрать только рубли», — уточнила собеседница.

Поэтому, если говорить о небольших суммах, которые понадобятся человеку в течение пары месяцев, переводить рубли в валюту очень опасно, рассказала бизнес-консультант.

«В моменте, когда человеку понадобятся деньги, может произойти валютный скачок, и часть накопленной суммы попросту сгорит. Есть еще определенные комиссии, спреды, когда официально цена доллара одна, а в обменниках курс совершенно другой, причем не в пользу клиента. Поэтому на короткий срок сейчас очень выгодно вкладывать свободные рубли в банковские депозиты по высокой ставке. Это как минимум нивелирует инфляцию, а как максимум — поможет заработать», — подытожила Чибиняева.

Ранее эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки на фоне скачка курса доллара.