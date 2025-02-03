Власти Дании заявили, что Европа может жестко ответить на действия Трампа

Европе придется дать суровый ответ США, если президент-республиканец Дональд Трамп введет торговые пошлины на товары из стран ЕС. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, передала местная телерадиокомпания DR.

По словам датского премьера, введение пошлин на товары из стран Евросоюза может ударить по европейскому рынку и кошелькам простых граждан. На этом фоне Европа, по словам Фредериксен, будет вынуждена проработать ответные меры. Как выразилась политик, решения республиканца и европейских властей могут привести в торговой войне.

«Нам, к сожалению, придется дать жесткий ответ. Когда я говорю "к сожалению", это означает, что это затронет обычных людей... Это затронет сотрудников и компании в США, Европе, Канаде и других странах, вовлеченных в это», — отметила премьер-министр Дании (цитата по РИА Новости).

Глава Европарламента Роберта Метсола отмечала, что Евросоюзу стоит готовиться к сценарию пошлин со стороны США, так как Трамп может вернуться к протекционистской политике. Однако пока призвали не делать поспешных выводов, а продолжать вести торговые переговоры с новым главой американской администрации.

Напомним, под увеличенные пошлины США попали Канада, Китай и Мексика. В основном ставка достигает 25% на все товары, кроме энергоресурсов. Поднебесная теперь будет платить на 10% больше за импорт, чем ранее.

Ранее сообщалось, что Канада ограничила ввоз алкоголя из США.