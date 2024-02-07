Депутат Чаплин рассказал, какое жилье не имеют права забрать при банкротстве

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, единственное жилье невозможно забрать у жителя нашей страны в условиях признания его банкротом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что банкрот имеет право на реструктуризацию долга, в противном случае его ожидает реализация имущества.

По мнению парламентария, по ст. 446 ГПК РФ при банкротстве у такого человека невозможно забрать ни при каких обстоятельствах единственное жилье, транспорт для семейных нужд, оборудование для профдеятельности, еду и домашних животных.