Восемь пешеходных переходов через железную дорогу открыли в Подмосковье

Восемь новых пешеходных переходов через железную дорогу были открыты в регионе, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Новые объекты были возведены на станциях «Львовская», «Шарапова охота», «Чепелево», «Серпухов», «Электросталь», «Акри» и «Тесна».

Новые переходы - одноуровневые. На них оборудовали системы сигнализации, установили ограждения и знаки безопасности.

В рамках соглашения между «РЖД» и областным правительством планируется построить тридцать пешеходных переходов.