Восемь подмосковных компаний принимают участие в медицинской выставке в Индонезии

Восемь подмосковных компаний принимают участие в выставке Indonesia Hospital Expo 2023 в Индонезии, сообщили в Мининвесте региона. Мероприятие проходит на этой неделе в Джакарте.

На выставке представлено медицинское оборудование и новые материалы для него, фармакологическая продукция и другие товары медицинского назначения.

Участие в выставке стало возможным для предприятий Московской области благодаря Фонду поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья.

Для компаний Подмосковья был организован коллективный стенд. Свою продукцию представили производители протезов, гемостатических средств, медицинских изделий из силиконовой резины, индукционных систем, слуховых аппаратов, средств для дезинфекции, оборудования для диагностики.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о развитии экспорта в Подмосковье.