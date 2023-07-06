«Возможности сбережений ограничены»: россиянам рассказали все о рисках покупки доллара

Курс доллара впервые с марта 2022 поднялся выше 92 рублей. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова объяснила ситуацию.

По ее словам, комплекс факторов, приведший к колебаниям курса рубля, говорит о том, что стоимость валюты может повышаться и дальше. Некоторые обстоятельства временного характера, такие как сезонное увеличение зарубежных поездок граждан и период налоговых платежей юрлиц, оказавшие давление на рубль в последние месяцы, утратят свое значение.

«Однако останутся другие условия ослабления курса рубля – показатели торгового баланса, повышенные инфляционные ожидания экономических агентов, отток валюты, сокращение продаж валюты Минфином», — уточнила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Воронкова отметила, что курс рубля отчасти может решить проблемы растущего разрыва между доходами и расходами бюджета и инвестиционной привлекательности российского рынка. Но понижательная курсовая динамика рубля может сказаться на уровне инфляции из-за удорожания импортной продукции.

«Возможности сбережений в инвалюте сейчас в нашей стране ограничены. Многие банки отказываются от таких продуктов. Так что распределять риски в личных накоплениях нужно с учетом доступности валюты, реальной доходности вложений, личных планов относительно направлений расходования накопленных средств, желаемых сроков инвестиций. То есть с учетом всех моментов, которые предопределяют риски вложений в разные валюты», — подытожила собеседница.

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