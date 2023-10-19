Впрок или по необходимости: выяснилось, как правильно закупать продукты

Извечный спор домохозяек о том, что лучше — готовить еду на неделю или закупаться понемногу каждый день, решен. Ситуацию разъяснила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, у каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.

«Но для работающей женщины, безусловно, выгоднее ходить за покупками еженедельно. Это одновременно большая экономия времени и дополнительных транспортных расходов, возможность избежать спонтанных ежедневных покупок. К тому же, семейная закупка может стать неплохой традицией, которых у нас, к сожалению не так много», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если в списке мест, в которых происходят закупки, значится рынок, можно сэкономить и на объеме — опт обычно бывает дешевле.

«Покупки впрок будут экономны в том случае, если в помещении есть большая кладовка или морозильная камера для хранения избыточного количества продуктов. Многим хозяйкам спокойнее, когда дома есть небольшой запас продуктов», — пояснила эксперт.

По словам собеседницы, некоторые исследования показывают, что при больших покупках продукты тратятся экономнее, так как необходимо купленное растянуть до следующих выходных.

«Ежедневные покупки чаще позволяют поймать краткосрочную акцию и купить что-то дешевле, но вероятность спонтанных покупок растет. К тому же в некоторых дискаунтерах у дома уровень цен может оказаться ниже, чем в гипермаркете. Главное условие в обоих вариантах — список покупок, который позволит избежать лишних трат и ничего не забыть», — подытожила Лебединская.

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