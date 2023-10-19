Завуалированный обман: как заранее подготовиться к «черной пятнице», чтобы не разориться

Как рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, официально «черная пятница» как традиция распродаж пришла в Россию в 2013 году, когда многие крупные интернет-магазины начали проводить специальные акции и скидки в этот день.

«С тех пор она стала популярным днем шопинга в России и продолжает привлекать множество покупателей из года в год. В большинстве случаев цены в этот день действительно ниже, чем в другие. Магазины предлагают скидки и специальные предложения, чтобы привлечь покупателей и увеличить продажи», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, добавила собеседница, стоит проявить бдительность и не полениться изучить цены на товар за​ несколько дней перед «черной пятницей».

«Посмотрите предложения различных магазинов. Чтобы заработать на массовом ажиотаже, недобросовестные ​продавцы прибегают к завуалированному обману покупателей и для создания большей видимости «вау-скидки» искусственно предварительно завышают цены на товар», — добавила Проданова.

По ее словам, особенно осторожными и разумными стоит быть при покупках в дни «черных распродаж».

«Уже на следующей неделе приобретенный вами в день распродажи товар будет стоять на полке по той же цене, а может быть и более низкой», — предупредила эксперт.

Ранее были названы способы уменьшить растраты при покупке продуктов.