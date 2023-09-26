«Все будут сыты, довольны»: возможный дефицит «Ролтона» в России опровергли

В России могут столкнуться с дефицитом лапши быстрого приготовления «Ролтон» в коробках, пишет Mash.

Отмечается, что приправы в пакетиках раньше везли из Европы, которая, в свою очередь, закупала их в североафриканских и прочих странах, но теперь начинаются проблемы с логистикой, и компании приходится искать новые пути поставок.

Разумеется, этот вопрос постепенно решается, но товар понемногу начинает пропадать с полок.

Однако, как рассказала экономист Елена Тибижева, россиянам опасаться нечего.

«Дефицита не будет, так как производство налажено, а вопрос с поставками недостающей продукции можно решить в скором времени. Кроме того, большой выбор специй есть и на российском рынке, и эти факторы полностью покрывают предрасположенность к дефициту. Поэтому не переживайте. Все будет хорошо, все будут сыты, довольны», — отметила Тибижева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, подчеркнула собеседница, даже если этот продукт на российском рынке все равно будет отсутствовать, это не станет большой утратой.

«Вопрос в том, нужен ли нам очередной вредный продукт на полках? Дети страдают от фастфуда, газированных напитков и всего прочего», — подытожила экономист.

Ранее экономист назвал продукты, которые вероятнее всего подорожают в 2024 году.