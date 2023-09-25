Экономист Холод назвал продукты, которые вероятнее всего подорожают в 2024 году

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, в следующем году инфляция в России сохранится на высоком уровне. Экономист Леонид Холод перечислил продукты, которые вырастут в цене на фоне ее роста. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, подорожают сыры, красная рыба, лангустины, креветки, крабы, икра.

Эксперт отметил, что эти продукты зависимы от курса валют и уровня доходов обеспеченных граждан страны.

По его мнению, вырастут в цене дорогие виды мяса, также немного подорожают и бюджетные сорта мяса.

Экономист добавил, что увеличится стоимость и бакалеи, поскольку спрос на них всегда высокий.