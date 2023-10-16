Вторая работа не нужна: экономист рассказала, где взять дополнительные деньги

Несмотря на все свои прелести, деньги имеют одно неприятное свойство — сколько бы их ни было, всегда мало. Поэтому вопрос, где взять деньги и при этом не искать вторую работу, актуален для многих россиян.

Как рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова, есть несколько вариантов получения дополнительного дохода.

«Самый простой — пересмотреть все свои вещи и выделить те, которые уже не нужны и просто пылятся на полках. Можно выставить их на продажу на площадках для объявлений. Следующий вариант — это создание стратегии по получению пассивного дохода. Для этого необходимо заняться финансовым планированием: фиксировать как свои доходы, так и расходы», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, можно определить сумму в процентах от дохода или фиксированную, которая будет отправляться в финансовую «подушку» безопасности, а также сумму, которую можно еще отложить, чтобы отправить в инвестиции.

«Самый простой способ получения дохода — это вклады и счета. Разница заключается в том, что вклады имеют фиксированный срок. Чаще всего, чтобы получить более высокую ставку, пополнять счет и снимать деньги нельзя. Проценты начисляются и прибавляются к сумме вклада в конце срока. Счета можно открывать и закрывать в любое время, начисления идут ежедневно, можно пополнять и снимать деньги. Также консервативным инструментом считаются облигации федерального займа», — добавила собеседница.

Еще стоит обратить внимание на различные программы кэшбэка от банков, уточнила эксперт. Оплачивая покупки баллами, у человека остается больше денег в личном распоряжении. Таким образом получается зарабатывать на своих покупках.

«При наличии каких-либо активов, например, недвижимости, ее можно сдавать. Также можно поступить и с садовым оборудованием или автомобилем. Часто от людей можно слышать, что им не хватает денег на обеспечение всех потребностей, не говоря уже об инвестициях. Здесь лучшее решение — финансовое планирование. Именно оно позволит убедиться, что деньги есть, и распределить их наиболее грамотно для получения дополнительного дохода», — подытожила экономист.

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