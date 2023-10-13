«Не стоит обращаться к рассрочкам»: выяснилось, как можно накопить на новый iPhone

Осенью 2023 года вышли новые модели смартфонов от компании Apple — iPhone 15 и iPhone 15 Pro Max. Эти гаджеты не только славятся достойным функционалом, но и играют важную роль в поддержании статуса в современном мире, поэтому многие сразу стали интересоваться их стоимостью.

Контроль расходов

А ценники на данные гаджеты, рассказывает доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, варьируется в пределах от 129 до 181 тыс. рублей в зависимости от конкретной модели и объема памяти.

Однако кредит на покупку смартфона приемлют далеко не все, поэтому, подсказывает экономист, можно рассмотреть вариант накоплений.

«В первую очередь необходимо оптимизировать все свои доходы и расходы, чтобы выявить возможность из них откладывать небольшую сумму денег для накопления на дорогостоящий смартфон. Также существует возможность зарегистрироваться самозанятым, платить минимальные налоги и подрабатывать, чтобы скорее достичь желаемой цели», — советует Коваленко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ apple.com ]

Никаких кредитов

Кроме этого, продолжает собеседница, стоит обратить внимание на инвестиционные счета, с помощью которых также можно будет быстрее накопить денежные средства. В нынешних условиях также можно воспользоваться изменениями курсов валют и получить дополнительный доход.

«Также стоит присмотреться к краткосрочным депозитным счетам, которые смогут помочь накопить средства. Не стоит обращаться к рассрочкам и кредитным продуктам. Почему? Ставка по кредитам сейчас очень высокая, и переплата за новый гаджет может превышать стоимость более чем в два раза. Если говорить про рассрочку, то магазин продаст вам большее количество товаров на немаленькую сумму, которую также включат в вашу рассрочку», — добавляет экономист.

Но в целом, по ее словам, чтобы покупка нового смартфона не превратилась в стихийные попытки найти деньги, откладывать на него малыми суммами стоит заранее, еще до выхода, который обычно анонсируется за какое-то время. Тогда желаемая цель станет ближе и быстрее будет достигнута.

Ранее выяснилось, как лучше потратить сумму, необходимую на iPhone 15.