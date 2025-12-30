«Вы тратите больше, чем зарабатываете»: как налоговая вычисляет нестыковки по фото в соцсетях

Публикация фотографий богато накрытого новогоднего стола в социальных сетях может привлечь не только внимание друзей, но и Федеральной налоговой службы (ФНС), предупредил в интервью интернет-изданию «Абзац» финансовый эксперт Андрей Бархота.

Снимки с дорогой выпивкой, икрой, морепродуктами и другими деликатесами способны стать косвенным поводом для начала проверки финансового состояния гражданина.

«Согласитесь, что это странно, если человек получает зарплату в 35 тысяч рублей, а у него новогодний стол на 100 тыс. рублей», — отметил эксперт.

По его словам, специалисты налогового мониторинга постоянно анализируют данные о доходах и расходах россиян. Они отслеживают не только прямые поступления на банковские счета в виде зарплаты или переводов, но и изучают расходы, чтобы выявить возможное несоответствие.

Если уровень трат, включая затраты на дорогостоящее застолье, регулярно превышает официально декларируемые доходы, это вызывает законные вопросы у контролирующих органов.

Бархота добавил, что налоговая инспекция может инициировать проверку источников дохода в тех случаях, когда расходы значительно превосходят заявленные финансовые возможности.

Фотографии из социальных сетей сами по себе редко выступают единственным основанием для суда, однако они могут быть приобщены к делу как часть системы доказательств, демонстрирующей явный разрыв между образом жизни и доходами.

Ранее сообщалось, что продавцам с маркетплейсов начали поступать «письма счастья» от налоговой.