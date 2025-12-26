Продавцам с маркетплейсов начали поступать «письма счастья» от ФНС

Российские предприниматели, торгующие на маркетплейсах, массово сталкиваются с усиленным вниманием со стороны налоговых органов. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

С начала декабря многим из них начали приходить так называемые «письма счастья» от Федеральной налоговой службы (ФНС).

В этих уведомлениях налоговики требуют от продавцов подтвердить происхождение товаров, указать способ их ввоза на территорию РФ и предоставить документы об уплате всех таможенных пошлин и налогов.

По мнению самих предпринимателей, таким методом ФНС объявляет полномасштабную войну «серому импорту» — схемам, позволяющим ввозить товары, минуя часть фискальных обязательств.

Последствия отсутствия подтверждающих документов могут быть крайне серьезными, предупреждают юристы. Если бизнес не может доказать легальность ввоза товара, ему доначисляют НДС на импорт в размере 20%, а также начисляют пени и штрафы.

Для наглядности: если годовой оборот компании составляет 10 млн руб., а импортный НДС не был уплачен, общая сумма доплат (20% НДС + штраф + пени) может достичь 2,8 млн руб., что ставит под угрозу само существование бизнеса.

Особое внимание, по данным источника, уделяется продавцам, которые завозят товары из Китая и Турции. Резкий рост числа проверок связан с новыми технологическими возможностями ФНС.

С января 2025 года крупные онлайн-платформы (маркетплейсы) начали в автоматическом режиме передавать в налоговую службу данные о предпринимателях, в чьей деятельности выявлены риски. К таким рискам относятся, например, расхождения между заявленной выручкой на платформе и данными в налоговых декларациях.

Таким образом, ФНС, получив прямой доступ к данным о реальных оборотах селлеров, теперь точечно выявляет тех, кто, возможно, уклоняется от уплаты налогов при ввозе товаров.

Ранее сообщалось, что около 43% россиян ждут сложностей и блокировок после введения системы привязки ИНН к счетам.