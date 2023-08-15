Выяснилось, как пенсионеры могут заработать с помощью своих дач

Сейчас закон к дачникам и их доходам относится достаточно лояльно, поэтому дача для пенсионеров может стать не только отдушиной, но и средством заработка.

Как рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, продажа продукции, выращенной на собственном участке, налогом не облагается, если совокупная площадь земельных участков мини-фермера не превышает 50 соток и урожай выращен без привлечения наемных работников.

«Чтобы хорошо заработать на выращивании овощей и фруктов на даче, масштабы должны быть практически промышленные, что, к сожалению невозможно осуществить на шести сотках. Минимальная прибыль начинается после 100 килограммов», — уточнила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, по ее словам, действительно прибыльные варианты все-таки есть. Например, если участок большой, его можно сдавать в аренду.

«Еще один вариант — разводить пчел, но и здесь есть нюансы, требующие проработки. Выполнить условие о трех метрах от соседних участков с условием, что летки ульев («стартовые площадки») направлены в другую сторону, сложно, особенно если это стандартные шесть соток, ведь на одну сотку можно ставить не более двух ульев, или рядом проживают соседи-аллергики. Эти факторы надо учитывать», — подытожила экономист.

Ранее выяснилось, как дачникам можно ежедневно зарабатывать на своей зелени.