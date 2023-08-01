«Законом не возбраняется»: выяснилось, как дачникам можно ежедневно зарабатывать на своей зелени

Дачный участок может не только прокормить семью владельца, но и стать небольшим денежным подспорьем. Об этом рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, многие садоводы и огородники пытаются продать излишки сельскохозяйственной продукции.

«И спрос на такие товары есть. Ведь цены на овощи и фрукты в магазинах растут. Да и закон не запрещает продавать излишки урожая без уплаты налога, при условии, что продукция выращена на собственном участке, не превышающем площади 0,5 гектара и без использования наемного труда», — пояснила Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, напомнила эксперт, до продажи необходимо взять справки от местной администрации или председателя СНТ о соответствии продукции вышеназванным критериям.

«Также стоит тщательно выбирать место и способ для реализации продукции. Законом запрещается торговать около дорог, административных зданий и у станций метро. Лучше продавать излишки урожая через онлайн-платформы. Другой вариант — можно организовывать продажу собственной продукции на территории самого СНТ. Законом это не возбраняется», — напомнила Проданова.

Экономист подытожила, что если все грамотно организовать, то в дачный сезон при условии налаженной торговли можно выручить до одной тыс. рублей в день. Даже если продавать только зелень.

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