Выплата по безработице подрастет? Что ждет россиян с февраля 2026 года

С февраля будущего года максимальное пособие по безработице в России вырастет почти до 16 тыс. руб. Повышение произведут в соответствии с уровнем инфляции, который составил 6,8%. Об этом в беседе с ТАСС заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, индексация проводится в соответствии с действующим законодательством о занятости населения. Новая величина выплат начнет действовать с 1 февраля 2026 года.

В регионах, где применяются специальные коэффициенты, размер пособия будет еще выше. В текущем году аналогичная индексация уже проводилась — тогда пособие увеличили на 9,5% и его максимальный размер превысил 15 тыс. руб., как уточнил источник.

