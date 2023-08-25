«Вырастет в цене буквально все»: раскрыта опасность новой инициативы производителей товаров
Экономист Валишвили рассказала, вырастут ли цены на фоне курса рубля
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Производители различных товаров просят разрешить им поднимать цены раз в две недели. Основанием для этого предлагается считать ухудшение курса рубля. Об этом пишут «Известия».
Как рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, подобные инициативы являются вредоносными.
«Безусловно, ситуация на валютном рынке сказывается на стоимости товаров и услуг для конечного потребителя, однако предложение производителей пересматривать цены в зависимости от волатильности курса национальной валюты явно не соответствуют интересам общества, так как вырастет в цене буквально все», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По ее словам, ослабление рубля привело к удорожанию закупочной цены на импортные товары, технику, запчасти, семена и препараты для растений и животных. На удорожание продукции также влияет рост логистических затрат, расходов на упаковку готовой продукции, необходимость повышения заработной платы сотрудников в условиях дефицита квалифицированных кадров.
«Но вклад указанных факторов в рост отпускных цен не столь велик. Для производителя оптовая цена продажи увеличилась незначительно, а вот торговые сети, ориентированные на валютную выручку, явно будут лоббировать свои интересы. Принимать рост курса валют как безусловный фактор для увеличения розничных цен невозможно», — пояснила собеседница.
Правительство, по ее словам, обозначило свою позицию: цены на продовольствие будут регулироваться государством в случае резкого повышения стоимостей производителями или ритейлерами.
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