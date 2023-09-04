Выше или ниже: стала известна судьба ключевой ставки ЦБ в сентябре

В середине сентября ожидается очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Прошлая такая встреча завершилась значительным ростом этого показателя — с 8,5 % до 12%.

В этот раз, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица, столь значительного скачка ждать не стоит.

«Ключевая ставка, вероятно, если и будет повышена, то незначительно — до 14%. Курс рубля, скорее всего, будут стабилизировать другими методами, обязательной продажей валютной выручки и усилением контроля за оттоком капитала», — рассказал экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, эффект от внеочередного повышения ставки вызвал незначительное укрепления рубля, но существенно повлиял на снижение доступности капитала для бизнеса и снизил деловую активность.

Ранее экономист Холод пояснил важность высокой ключевой ставки.