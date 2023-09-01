Экономист Холод пояснил важность высокой ключевой ставки

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка в середине сентября. Однако понижения ставки точно не предвидится, в крайнем случае она сохранится на прежнем уровне. Экономист Леонид Холод рассказал, для чего необходима высокая процентная ставка в текущих реалиях. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, ключевая ставка повышается для ограничения притока рублей от эмиссионного центра, тем самым сдерживает инфляцию и рост курса валют.

Экономист отметил, что сохранение текущей ставки также логично, поскольку валютный курс стабилизировался, и взрывов инфляции нет.