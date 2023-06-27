«Выше инфляции»: выяснилось, насколько вырастет пенсия в России в 2025 и 2026 годах

Министерство труда намерено индексировать пенсии неработающим пенсионерам дважды в год. Такой шаг запланирован на 2025 и 2026 годы, пишет РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Как пояснила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, обычно страховые пенсии неработающим пожилым гражданам повышали один раз в год — с 1 января.

«Но были и исключения — в 2022 году из-за роста цен пенсию внепланово проиндексировали два раза. Сейчас планируется двухэтапная индексация, и годовой прирост этой выплаты на 2025-й составит 7,8%, а на 2026 год — 6,8%», — отметила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, это планово выше годового уровня инфляции.

«Учитывая, что будет также индексироваться и фиксированная часть страховой пенсии, вырастет средний размер пенсий, что положительно скажется на благосостоянии пенсионеров», — отметила Иванова-Швец.

Ранее мы сообщали, что Минтруд предложил индексировать пенсии дважды в год в 2025 и 2026.