WP: американские ведомства предупредили о приостановке работы Белого дома

Как сообщило издание Washington Post, американские ведомства сигнализировали о необходимости принятия мер в связи с «неизбежной» приостановкой работы правительства, ссылаясь на информированные источники.

19 декабря, в четверг, законопроект о временном бюджете не смог набрать необходимое количество голосов в палате представителей. Для его одобрения требуется поддержка более 218 депутатов.

У республиканцев в палате представлено 219 мест, однако среди них нашлись те, кто выступил против данного законопроекта. У законодателей США есть время до субботы, чтобы согласовать временное финансирование. В противном случае произойдет частичная приостановка работы правительства.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена обвинила Трампа в препятствовании работе правительства.