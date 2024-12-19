Белый дом обвинил Трампа и Вэнса в попытке остановить работу правительства

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что избранный президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство. Заявление опубликовано на официальном портале Белого дома.

По мнению пресс-секретаря, закрытие правительства негативно отразится на американских семьях. Карин Жан-Пьер считает, что требование новоизбранной команды правительства нарушит ранее заключенные договоренности. Под угрозой окажутся различные социальные выплаты.

«Сделка есть сделка. Республиканцы должны сдержать свое слово», — указано в заявлении.

По ее мнению, республиканцы устраивают политические игры, которые негативно отразятся на благополучии трудолюбивых американцев. Пресс-секретарь Белого дома назвала последствия действий Трампа и Вэнса — нестабильность по всей стране и подрыв общин.

РБК уточнил, что заявление американского пресс-секретаря — реакция на отклонение временного законопроекта о финансировании правительства. Документ составил Майк Джонсон, который занимает должность спикера палаты представителей. В частности, действующее правительство намерено выделить дополнительные деньги на устранение последствий стихийных бедствий и на развитие сельского хозяйства. Трамп и Вэнс считают рациональным исключить из законопроекта некоторые статьи расходов.

Ранее Трамп заявил о желании многих жителей Канады стать частью США.