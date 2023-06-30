«За этим никогда не угнаться»: выяснилось, почему бессмысленно копить на недвижимость

Брать ипотеку — гораздо выгоднее, чем копить деньги, никуда их не вкладывая, даже несмотря на проценты по кредиту. Об этом рассказал московский эксперт по недвижимости Роман Крылов.

По его словам, чаще всего нежелание брать ипотеку связано с боязнью покинуть зону комфорта, невзирая на финансовую выгоду.

«У меня есть клиентка, которая 15 лет снимает квартиру за 45 тыс. рублей. То есть она уже много миллионов отдала не за свою квартиру и при этом боится покупать жилье из-за привязки детей к школе. При этом у нее платеж по программе «Семейная ипотека» за «евротрешку», хорошую новую квартиру, выходил бы в районе 58 тыс. рублей», — пояснил Крылов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт уточнил, что многие люди в принципе не умеют копить.

«Как правило, большинство людей имеют склонность к дисциплине только тогда, когда на них уже есть обязательства. Плюс к тому, сколько времени нужно копить, чтобы получилась сумма, достаточная для покупки квартиры?» — задается вопросом собеседник.

По словам Крылова, сейчас 95% сделок с недвижимостью — это ипотеки, так как стоимость квартир достаточно высока. А инфляция замедляет темпы накопления денег.

«Люди могут копить, условно говоря, откладывая по 50 тыс. рублей в месяц. За год это всего лишь 600 тыс. рублей, а квартиры растут в цене. За этим никогда не угнаться. По факту, ипотека выгоднее ввиду того, что нивелируется инфляция, влияющая на рост стоимости квартиры», — продолжает риелтор.

При этом человек с ипотекой живет в своей квартире, платит по обязательствам банку, но цена на недвижимость зафиксирована в договоре, хотя на рынке такие лоты продолжат дорожать. В то же время, если есть обязательства, мозг лучше понимает сигнал, что деньги все-таки лучше откладывать.

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