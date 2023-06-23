«Разряд дефибриллятора»: выяснилось, к чему приведет льготная ипотека на «вторичку»

Законопроект о льготной ипотеке на вторичное жилье внесен на рассмотрение Госдумы. Предполагается, что такие кредиты будут получать семьи, в которых есть хотя бы один ребенок, рожденный с 2018 по 2023 годы, граждане, воспитывающие детей-инвалидов, а также те, у кого есть как минимум двое детей до 18 лет.

В 2020 году при пандемии COVID-19 стройотрасль оказалась в упадке, власти ввели льготную ипотеку для всех желающих на новостройки, спрос и цены на строящееся жилье выросли. Теперь аналогичная ситуация может произойти на вторичном рынке, рассказал директор по развитию инвестиционной платформы «The Деньги» Михаил Аверкин.

«Нынешняя мера может отразиться на рынке только одним способом – цены на «первичку» поползут вверх. Опускать их – нерентабельно для застройщиков. Вторичного рынка это может коснуться меньше, но скорее всего, льготы там приведут к росту цен и на новостройки, и на «вторичку», – уточнил он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Таким образом власти пытаются привлечь новые деньги в экономику, стимулировать сбор налогов, но рынку недвижимости, девелоперам, это не сильно поможет, уточнил Аверкин.

«Жилье – сложный сегмент. Нужен широкий комплекс мер, который поможет сразу всем. Льготы на «вторичку» могут стать неким «разрядом дефибриллятора» для рынка недвижимости и временно его поддержать, но, как говорят, ожидай лучшего, но готовься к худшему. Худшее в данном случае – рост цен. Но надеяться надо на лучшее», — пояснил финансовый аналитик.

А вот доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко уточняет, что роста цен можно не ждать, и в пользу этого мнения говорит один серьезный аргумент.

«Резкого скачка цен не должно произойти. Когда вводилась льготная ипотека для семей с детьми на новостройки, покупательная способность граждан была гораздо выше, что и привело к высокому спросу, а следовательно, к резкому скачку цен. Но в то же время никто не может отрицать факт, что продавцы жилья могут выставить завышенные цены, которые будут совсем не по карману молодым семьям», — уточнила экономист.

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