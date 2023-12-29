За этот год более 50 делегаций посетили Центр управления регионом Московской области

Сегодня подмосковному Центру управления регионом исполняется пять лет. За это время его посетили представители почти всех российских регионов, и только за этот год здесь побывали пятьдесят делегаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи региона.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что ЦУР Подмосковья продолжает делиться опытом с представителями федеральных и региональных органов власти, коллегами из других субъектов РФ и стран, школьниками и студентами.

Отмечается, что во время экскурсии делегаты знакомятся с историей создания Центра управления регионом, результатами внедрения искусственного интеллекта, изучают работу профильных систем и блоков. Здесь работает более ста двадцати сотрудников из тридцати ведомств. Еженедельно здесь отрабатывают более тридцати тысяч обращений жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.