«За красивые глазки»: как банки решают, предоставлять ли кредит

Залог положительного ответа на заявку по кредиту или займу — платежеспособность заемщика. Об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

По ее словам, слово «кредит» происходит от латинского корня, означающего «верить, доверять».

«То есть нужно, чтобы банк доверял потенциальному заемщику, чтобы выдать ему кредит. На чем будет строиться такое доверие — вопрос второй. Не исключено, что банку или микрофинансовой организации понравился сам заемщик, так сказать, за красивые глазки, но чаще деньги в долг предоставляются, если кредитор уверен в финансовом положении заемщика. Еще лучше — если обязательство обеспечено залогом, гарантией, поручительством или чем-то иным», — рассказала эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отсюда, продолжила собеседница, и ответ: в кредите или займе отказывают, если велик риск, что заемщик будет не в состоянии вернуть взятые средства и проценты.

«На сегодня, пожалуй, главным для потребительского кредитования является ПДН — показатель долговой нагрузки. Сегодня ЦБ установлен ряд правил, которые делают для банков не очень выгодным кредитование заемщиков с показателем долговой нагрузки свыше 50%, то есть когда на погашение кредита идет более половины дохода заемщика», — рассказала эксперт.

Поэтому, подытожила Белянчикова, банки и МФО с высокой долей осторожности относятся к таким необеспеченным кредитам.

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