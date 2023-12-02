«Рост стоимости незначителен»: во сколько обойдется покупка новогодней ели в Подмосковье

Новый год невозможно представить без зеленой красавицы — главного атрибута этого праздника. Согласно результатам опроса, проведенного НСПК, 82% россиян так или иначе наряжают новогоднюю елку.

С каждым годом, все больше граждан отдают предпочтение искусственным елкам. Доля таких решений составляет 45%, и лишь 27% респондентов до сих пор выбирают на праздник именно живое дерево.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Голощапова рассказала нам, во сколько в этом году обойдется приобретение живой елки для Нового года в Подмосковье.

«Приобрести ель в Москве и области сейчас не представляет особого труда. Елочные базары в Подмосковье уже со следующей недели будут работать практически круглосуточно. В 2022 году минимальные цены на таких базарах начинались с 800-900 рублей за погонный метр», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ближе к 31 декабря, продолжила эксперт, в период «новогоднего ажиотажа», цена отечественных живых елей, сосен и пихт достигала в среднем 1,5-3 тысяч рублей.

«Согласно экспертной оценке, стоимость живого дерева в 2023 году высотой в 1,5 метра составит порядка 1,5 тысяч рублей. Как видим, рост стоимости по сравнению с прошлым годом незначителен, чего не скажешь о стоимости искусственных елочек: в декабре 2022 года стоимость пластиковой конструкции и полного набора украшений для нее составляла в среднем 8620 рублей, а теперь цены выросли не менее чем на 20% от прошлогоднего уровня», — подчеркнула Голощапова.

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