Забыли платеж по карте? Россиянам рассказали, почему просрочка по карте маркетплейса может испортить ипотеку

Забыли внести платеж по кредитной карте — и вроде бы мелочь, но для банка и бюро кредитных историй это уже тревожный звоночек. О такой неочевидной опасности предупредил профессор Игорь Костиков, глава Союза потребителей финансовых услуг. В интервью радио Sputnik он развеял главный миф: карты, которые вы оформляете на маркетплейсах в качестве рассрочки, вообще не попадают в кредитную историю как действующий заем, пока вы строго соблюдаете условия беспроцентного периода и не допускаете переплат, то есть сам факт наличия таких карт вас не портит.

По его словам, наоборот, аккуратное обслуживание — это своего рода тренировка для вашего кредитного рейтинга. Если вы неизменно гасите задолженность вовремя, то хоть пять таких карт заведите — банки увидят только плюсы: дисциплинированного заемщика любят все. Однако стоит лишь однажды вылететь за рамки льготного периода — и картина моментально меняется. Образовавшаяся просрочка становится черной меткой в вашем досье, и в глазах кредиторов вы превращаетесь из надежного клиента в рискованного. А это уже прямой путь к отказу, например, в ипотеке — там проверяют каждую деталь.

Эксперт добавил, что, если вы планируете скоро брать крупный кредит и сомневаетесь в своей пунктуальности, лучше за пару месяцев до визита в банк закрыть все текущие рассрочки на маркетплейсах и не открывать новых. Так вы уберете любую возможность случайного сбоя. Если же вы уверены в своей памяти и готовы следить за графиками — ничего страшного не случится. Спокойное отношение к обслуживанию и отсутствие просрочек позволяют спокойно пользоваться всеми удобствами, не боясь за свою финансовую репутацию. Главное — не забывать, что любая невнимательность превращает безобидный инструмент в серьезную головную боль при будущих крупных сделках.

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