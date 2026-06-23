«Зарплата и пенсия: двойной доход». Средняя пенсия работающих пенсионеров взлетела до 24 тысяч

В мае этого года средний размер пенсии работающих граждан составил 23 721 рубль. Об этом со ссылкой на данные из Социального фонда России сообщает РИА Новости .

Для сравнения: в мае 2025 года этот показатель находился на уровне 21 106 рублей.

Наибольшие выплаты среди работающих пенсионеров в отчетный период были зафиксированы в Чукотском автономном округе, где средняя сумма достигла 39 383 рублей.

Ранее сообщалось о том, что средняя пенсия работающих россиян превысила 23,4 тыс. рублей.