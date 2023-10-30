«Затронет «сладкую» сторону жизни»: названы последствия подорожания шоколада в России

В России в ближайшее время могут подняться цены на шоколад. Некоторые отечественные производители уже уведомили торговые сети о подорожании своей продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.

Как пояснила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, перспектива роста цен на шоколад связана и с внешними факторами, такими как урожай какао-бобов в странах-поставщиках сырья, и с внутренними — увеличением стоимости импорта сырья из-за разницы в курсе валют.

«В связи с этим можно сделать выводы, что подорожание затронет «сладкую» сторону жизни российского населения, а также ценники другой какао-содержащей продукции. В это число входят, например, косметические средства», — заявила Новикова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее мы сообщали о возможном удорожании косметических лосьонов и других спиртосодержащих товаров.