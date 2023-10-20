Завод по производству жизненно необходимых лекарств построят в Дубне

Завод по производству жизненно необходимых лекарств начали строить в Дубне, сообщили в Мининвесте Подмосковья. Проект реализует компания «Аргументум Фарма».

В запуск предприятия будет инвестировано более 1,8 миллиарда рублей. До конца второго квартала 2025 года планируется достроить и запустить первую очередь научно-производственного комплекса. Его площадь превысит шесть с половиной тысяч квадратных метров.

На первом этапе предприятие будет выпускать свыше пятидесяти пяти миллионов единиц препаратов в год. Здесь создадут более ста рабочих мест. С запуском второй очереди число рабочих мест увеличится.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.