«Зелёный камуфляж» под угрозой. Роскачество убирает фальшивую органику: что будет с доверием покупателей?

Переход на производство органической продукции требует значительного времени и серьезных ресурсов, поэтому ее доля на российском рынке остается скромной. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

Он пояснил, что запуск «чистого» производства с нуля сопряжен с большими сложностями. Даже несмотря на то, что ежегодно появляются десятки новых производителей, объем этого сегмента пока невелик.

«Для того чтобы начать аграрное производство, перейти с обычного производства на органическое, нужно пройти серьёзный и долгий путь», — уточнил Протасов.

Формирование рынка органики в России началось около пяти лет назад, после принятия профильного закона. В настоящее время Роскачество активно развивает экспортное направление: открыты три торговых центра в Китае, поставки исчисляются десятками миллионов рублей, а также ведется работа по взаимному признанию сертификатов. Одновременно с этим ведомство борется с так называемым «зеленым камуфляжем» — товарами, которые лишь имитируют органическое происхождение, и продвигает государственный знак качества. По мнению Протасова, эти меры должны дать импульс как потребительскому спросу, так и производственному сектору.

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