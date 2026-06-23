«Женщина должна знать, что она получит больше». Миронов предложил повысить маткапитал до 1,5 млн за третьего ребенка

Депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с ТАСС выступил с инициативой изменить принцип начисления материнского капитала. По его мнению, размер господдержки должен возрастать с рождением каждого следующего ребенка, а не ограничиваться двумя детьми, как сейчас.

Парламентарий обратил внимание, что действующая система распределения средств, напротив, дает обратный эффект: основная доля маткапитала достается семье при появлении первенца, «на второго - почти ничего, на третьего - вообще ничего».

«Наше предложение очень простое. Пускай на первого ребенка будет прежняя сумма, на вторых детей нужно повысить до 1 млн, на третьих — до 1,5 млн рублей. И на последующих тоже 1,5 млн», — пояснил Миронов.

В качестве удачного регионального примера депутат привел Нижегородскую область, где местный бюджет добавляет к федеральному сертификату до 1 млн рублей, и при рождении третьего или четвертого ребенка семья получает по 1 млн.

Миронов подчеркнул, что для преодоления нынешнего критического уровня рождаемости (коэффициент 1,37) необходима прогрессивная шкала маткапитала на федеральном уровне. Женщина должна заранее знать, что за каждого последующего ребенка она получит повышенную сумму и может строить на этом свои планы, резюмировал политик.

Ранее сообщалось о том, что сенатор Гумерова предложила сделать ипотечную выплату для многодетных повторной.