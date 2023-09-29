«Золото дорожает»: средний размер займов в ломбардах вырос в Московском регионе

Чуть более 2% взрослых жителей Москвы и Московской области являются пользователями услуг ломбардов. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.

Как говорится в сообщении, в первом полугодии 2023 года количество заемщиков по действующим договорам с ломбардами составило 360,3 тысячи — это на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«При этом за шесть месяцев текущего года объем займов, выданных ломбардами жителям столицы и Подмосковья, суммарно составил 26,5 млрд рублей, что на 7,8% меньше по сравнению с объемом выдачи в первом полугодии 2022 года. А количество договоров займа в ломбардах сократилось по сравнению с прошлым годом на 9,7% до 1,7 млн единиц», — рассказали в пресс-службы корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Общий размер портфеля займов, выданных ломбардами жителям Московского региона, на 1 июля 2023 года составил 12,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 6,9%, говорится в сообщении.

«Росту задолженности клиентов ломбардов в текущих условиях способствовало увеличение среднего размера займа: если в 2022 году показатель равнялся 15,2 тыс. рублей, то в первом полугодии 2023 года его величина достигла 16,0 тыс. рублей. Такая динамика объясняется ростом стоимости залога, ведь как правило в его качестве выступают золотые изделия, а котировки золота заметно повысились с конца 2022 года», — отметили представители регулятора.

На 1 июля 2023 года в Московском регионе зарегистрировано 354 ломбарда — 229 в Москве и 125 в Московской области, подытожили в ЦБ.

Как мы сообщали ранее, в Московском регионе стартовала монетная неделя.