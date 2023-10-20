Звезды и блогеры нам врут: названы главные признаки финансовой пирамиды

Времена «МММ» уже давно в прошлом и многому научили российских граждан, но некоторые по-прежнему продолжают нести деньги в финансовые пирамиды. Поэтому стоит быть начеку и знать, что из себя представляют сомнительные фирмы.

Эксперт по финансам и инвестированию, основательница инвестиционной компании Мария Кузнецова раскрыла признаки компании, в которую лучше не вкладываться.

Новенькие

Первый признак финансовой пирамиды: организация недавно открылась и активно привлекает инвестиции.

«Проверить ее можно по каталогу юридических лиц, а также посмотреть реестр организаций с признаками финансовых пирамид на сайте ЦБ. Если компания добросовестная, она сначала создает бизнес-модель, привлекает банковские средства и только потом идет к частным инвесторам. На это требуется два-три года и более», — рассказала инвестор в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Отдавайте, если готовы потерять

Следующий «красный флаг», сигнализирующий о том, что перед вами финансовая пирамида — это высокая доходность.

«Ставка выше 28% годовых уже должна вызывать много вопросов, не говоря о ежемесячных процентах. Запросите доказательства того, что у организации есть средства, чтобы выплачивать проценты. Если компания обещает ежемесячный процент, деньги можно ей отдать только в том случае, если вы готовы их потерять», — добавила Кузнецова.

Также, по ее словам, нужно проверить, есть ли у компании реальный бизнес: офис, сотрудники, активы, другие продукты.

«Но одним из самых неочевидных признаков финансовой пирамиды является привлечение звезд и блогеров, создание шоу, призванного вызвать эмоции у потенциальных инвесторов», — предупредила эксперт.

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