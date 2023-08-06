«Сначала друзья проверяли мою корзину, потом перестали»: житель Подмосковья рассказал, как наелся поганок и чуть не умер

Первая жертва отравления грибами появилась в Подмосковье. Комитет лесного хозяйства Московской области предупреждает: нужно быть крайне осторожными во время тихой охоты и никогда не приносить домой незнакомые грибы.

В четверг в тяжелом состоянии в больницу был доставлен 46-летний житель Бронниц, который впервые в жизни решил отправиться «по грибы». Этот первый опыт оказался не просто неудачным, а едва не стал последним в его жизни.

В среду днем мужчина, воспользовавшись выходным, решил отправиться в небольшой лесок, к которому ведет улица Южная. Приятели заверили его, что объяснят, какие грибы брать можно, а какие лучше обходить стороной.

«Я понял, что мне лучше нацеливаться на те, что с коричневыми шляпками и толстой ножкой. Вот их я и собирал. Сначала друзья проверяли мою корзину, а потом перестали, поскольку я вроде как не ошибался», — рассказал мужчина.

Придя домой, начинающий грибник трижды сварил свою «добычу», а потом бросил на сковородку и обжарил. А ночью ему стало плохо, и он понял, что отравился своим ужином. В инфекционное отделение городской больницы его госпитализировали с признаками тяжелой интоксикации: рвота, диарея, тремор и пониженное давление. К счастью, медицинская помощь была ему оказана вовремя, и сейчас жизни пациента ничего не угрожает.

Врачи уверены, что мужчине довелось полакомиться поганкой, а точнее, галериной окаймленной, — только этот ядовитый гриб способен вызвать столь сильное отравление даже после многочасовой варки.

ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ ПОДМОСКОВЬЯ

1. Мухомор

2. Бледная поганка

3. Сатанинский гриб

4. Галерина окаймленная

5. Мицена чистая

6. Гебелома клейкая

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