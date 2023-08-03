Стало известно, как можно заработать на сборе грибов

К середине осени в Подмосковье заканчивается грибной сезон, и у любителей такого вида досуга остается совсем немного времени, чтобы собрать лесной урожай в 2023 году. Однако, как рассказали эксперты, такое хобби может не только в буквальном смысле накормить семью, но и принести дополнительный доход.

Нужны знания

Заработок на сборе грибов может быть прибыльным, если человек знает, что делает, рассказал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Евгений Генкин.

С этим мнением согласен и опытный грибник Никита Зобнин. По его словам, этот подход принципиален во всех сферах: чтобы зарабатывать на чем угодно, нужно разбираться в данной теме не просто хорошо или отлично, а как минимум — близко к идеалу.

«Сбор грибов в этом бизнесе — далеко не самая ключевая и определяющая составляющая. Для начала нужны знания о тех или иных грибах (не общие и не базовые, а точные и всевозможные), опыт и знание правил нахождения в лесу (от техники безопасности до всевозможного поведения в любой ситуации), умение находить не столько грибы, сколько грибные места, умение находить клиентов и, конечно, актуальное знание рынка», — пояснил Зобнин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Где искать покупателей

Если научиться находить хорошие грибные места, урожай в сезон в одном лесу можно собирать через день, а если в доступности есть несколько лесов — даже раз в день. Но сбор грибов сопряжен с рисками, поэтому критически важно отличать съедобное от несъедобного, а только после этого — приступать к поиску клиентов.

«С точки зрения основ экономики, важно установить конкурентоспособные цены. Причем и слишком высокие, и слишком низкие цены могут повредить продажам», — уточнил экономист.

Генкин рекомендует наладить контакт с местными ресторанами, фермерскими рынками и магазинами деликатесов, а Зобнин — действовать через соцсети.

«Примерно весь прошлый сезон я активно делился с местными жителями в специальной грибной группе своими успехами: фотографиями, видео, отчетами по обстановке в лесу и с грибами. Так я заработал репутацию, благодаря которой незнакомые мне люди сами спрашивали, продаю ли я грибы или смогу ли набрать какое-то количество по сумме выше рыночной. Но для такого нужно время — минимум сезон (год). Ускорить процесс можно благодаря площадкам с объявлениями», — поделился грибник.

Ранее грибникам в Подмосковье напомнили о важности тщательной подготовки к походу в лес.