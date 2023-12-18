Губернатор Подмосковья приехал с деловым визитом в Минск и провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили партнерство между республикой и Московской областью.

Подмосковье вносит весомый вклад в развитие экономического, торгового и гуманитарного российско-белорусского сотрудничества, написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.

«Для нашей области Белоруссия — лидер по экспорту товаров и ключевой партнер по импорту и товарообороту. Будем прикладывать еще больше усилий для укрепления союзных, братских отношений», — отметил губернатор Подмосковья.

Перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к монументу Победы в центре Минска.