Губернатор Подмосковья возложил цветы к монументу Победы в Минске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочего визита в Минск почтил память советских солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев возложил цветы к монументу Победы в белорусской столице, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Сорокаметровая стела в центре Минска — это символ Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Монумент установили в 1954 году. Грани постамента оформлены бронзовыми барельефами: «Партизаны Белоруссии», «Советская армия в годы ВОВ», «Слава погибшим героям» и «9 мая 1945 года». Увенчан обелиск орденом «Победа». К монументу ведут цепочки гранитных блоков с надписями-посвящениями городам-героям.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» в Серпухове.