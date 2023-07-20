Андрей Воробьев: более 3,2 тысячи заявок на обучение поступило в Технолицей в Истре

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Технолицей имени В. И. Долгих, который строится в Истре, поступило уже более 3,2 тысячи заявок на обучение.

Глава региона напомнил, что в муниципалитете активно ведется работа над созданием третьего образовательного кластера Подмосковья, где будут учиться будущие инженеры и специалисты сферы IT.

«Сейчас здание готово почти на 80%. Школу откроем на год раньше, чем планировали – 1 сентября этого года», - сообщил губернатор.

Он отметил, что на объекте близятся к завершению фасадные и отделочные работы, озеленение территории.

«Лицей получил больше 3,2 тысячи заявок на обучение – сейчас дети проходят вступительные экзамены», - добавил Воробьев.

Ранее губернатор заявил, что задачей педагогов учреждения будет раскрытие талантов учащихся.