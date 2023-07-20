Воробьев: задача педагогов Технолицея им. Долгих в Истре после его открытия будет состоять в раскрытии талантов детей

В строящемся Технолицее им. В. И. Долгих в Истре после его открытия будут учиться талантливые дети со всей России. Перед преподавателями учреждения будет стоять задача раскрыть разные таланты детей, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Для одаренных детей учеба здесь будет бесплатной. Кампусы строим сначала для преподавателей, наша задача — пригласить сюда самых лучших. Специалисты из восьми стран уже подписали контракты. Что касается названия Технолицея — не значит, что здесь не будет места лирикам. <…> Если ты гуманитарий, тебе здесь тоже дадут необходимые навыки», — сказал глава Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что это будет школа полного дня, поэтому весь комплекс дополнительных занятий, включая спорт, творчество, робототехнику, программирование, здесь будет реализован.

«На сегодняшний день нам передано здание дошкольного отделения. Проводим здесь приемную кампанию — тестирование продлится до 26 августа. В лицее смогут бесплатно учиться ребята, которые стали победителями и призерами регионального или заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Проводим встречи с ребятами и их родителями, чтобы окончательно принять решение по зачислению на стипендиальную программу», — поделилась директор образовательного учреждения Екатерина Сизинцева.

Сейчас из числа носителей набрано почти 90% педагогического состава из Великобритании, США, Ирландии, Австралии, Колумбии, Аргентины, Южной Африки и Китая. Дети будут также изучать киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней. Отдельное внимание будет уделено технологиям беспилотных летательных аппаратов, геймификации и прототипированию.

Сейчас штат уже почти полностью укомплектован. Всего в лицее будет работать 143 педагога, которые являются выпускниками МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ и других вузов.

К новому образовательному кластеру построят две дороги, которые позволят ученикам и преподавателям добираться до него с комфортом. На год раньше срока к 1 сентября будет открыта одна из них — со стороны ул. Ленина в селе Павловская Слобода, также введут две кольцевые развязки и обустроят три парковки.

«Первую дорогу мы откроем 1 сентября, а в дальнейшем построим еще одну с тремя мостами, которая будет идти от Новой Риги. Проектную экспертизу она уже прошла», — сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что Технолицей им. В. И. Долгих откроют досрочно к началу нового учебного года.